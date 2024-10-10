فصائل عراقية تعلن ضربها هدفاً حيوياً في إيلات جنوب إسرائيل

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم الجمعة، مهاجمة هدف إسرائيلي في إيلات بالطيران المسيّر.وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات.وشدد البيان على استمرار الفصائل في العمليات التي تستهدف إسرائيل "بوتيرة متصاعدة".(سكاي نيوز)