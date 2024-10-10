أنقرة تدين الهجوم الإسرائيلي على مقر قوة "اليونيفيل" في لبنان

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أدانت الخارجية التركية، مساء الخميس، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قوة حفظ السلام المؤقتة (اليونيفيل) التابعة للأمم المتحدة في لبنان.وقالت الوزارة في بيان، "ندين الهجوم الإسرائيلي على اليونيفيل".وأضافت "استهداف إسرائيل لقوات الأمم المتحدة بعد مجازرها ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان مظهر من مظاهر الاعتقاد بأن كل خطوة تتخذها تمر دون عقاب".وشدد البيان، على أن المجتمع الدولي ملزم بضمان امتثال إسرائيل للقانون.وأشار إلى أن تركيا ساهمت بفرقاطة في قوة اليونيفيل البحرية، و5 أفراد في مقر اليونيفيل.وأضاف البيان: "سنواصل دعم جميع المبادرات في إطار القانون الدولي لإحلال السلام في المنطقة".