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عربي-دولي

أُطلقت من العراق.. اعتراض مسيّرة في عسقلان

Lebanon 24
11-10-2024 | 00:04
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دوّت صفارات الإنذار في عسقلان اليوم، عقب دخول مسيّرة، اعترضها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش عن اعتراضه بنجاح لطائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية في محيط عسقلان، حيث ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الطائرة المسيرة أُطلقت من العراق وتم اعتراضها قبل أن تسبب أي أضرار.
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