وزير المالية الإسرائيلي: إسرائيل لم يكن لديها أي خطط ضد تركيا

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في الوقت الذي تتواصل فيه أصداء تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول "إسرائيل الكبرى" عبر التوسع في دول الشرق الأوسط، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إنهم يكنون احتراما كبيرا للشعب التركي، وأن بلاده "لم يكن لديها أبدا أي خطط ضد تركيا".جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن تصريحات لهرتسوغ، خلال لقائه ممثلي الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة .وأشار هرتسوغ، أنه اطلع على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص بلاده، مؤكداً أن "إسرائيل لم يكن لديها أي خطط ضد تركيا".وقال هرتسوغ، إنهم يكنون "احتراما كبيرا للشعب التركي، وأن الأخير يحترم الشعب الإسرائيلي بنفس الطريقة"، على حد تعبيره.ولفت إلى أن هناك علاقات طويلة الأمد بين الشعبين التركي والإسرائيلي.وأضاف أن "وحدة الشعوب ستكون فوق كل الأصوات التي تمنع التآخي والعيش المشترك".وزعم هرتسوغ، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان "ستؤدي إلى تغيير تاريخي يمُكّن شعوب المنطقة من العيش في سلام".(الاناضول)