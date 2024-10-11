بايدن يسخر من ترامب.. وجّه له هذه الرسالة!

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قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من أهمية اتهام المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتحميله المسؤولية عن الكوارث الطبيعية الحاصلة.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس للتحدث حول إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا، سأله أحد الصحفيين "هل تحدثت مع الرئيس السابق ترامب؟"ليرد بايدن متعجبا: "هل تمزح معي؟"ثم أضاف قائلا وكأنه يتوجه بحديثه إلى ترامب "احصل على حياة يا رجل.. ساعد هؤلاء الناس".ليعود ويؤكد أنه لا يعتزم التحدث إلى ترامب، داعيا الصحافة إلى محاسبته على المعلومات المضللة التي نشرها والمتعلقة بالإعصار. (العربية)