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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 10 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و3 فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني. (روسيا اليوم)