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هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر لم يتخذ بعد قرارا بشأن طبيعة الرد على إيران

Lebanon 24
11-10-2024 | 02:25
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن المجلس الوزاري المصغر لم يتخذ بعد قرارا بشأن طبيعة الرد على إيران.
وقال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتقبل فكرة شن هجوم إسرائيلي كبير على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة لتصعيد حرب إقليمية.
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ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الخطط الإسرائيلية الحالية للرد على إيران "لا تزال أكثر عدوانية قليلا مما يرغب فيه البيت الأبيض".
وحسبما قال مسؤول أميركي فإن الإدارة الأميركية باتت "أقل قلقا بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران بعد المكالمة التي جرت بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن "الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن طبيعة الهجوم على إيران ونطاقه قد ضاقت عقب المكالمة".
(سكاي نيوز)
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