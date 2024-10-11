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اعتقال 5 على صلة بتنظيم "داعش" بتهمة التخطيط لتفجير مركز تجاري في تل أبيب

Lebanon 24
11-10-2024 | 03:40
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية إحباط هجوم بسيارة مفخخة على مركز تجاري في تل أبيب، خطط له خمسة من عرب إسرائيل على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شكل الخمسة خلية متحالفة مع "داعش"، وتم اعتقالهم بعد تحقيق سري استمر شهرا، ومن المقرر أن يواجهوا اتهامات في الأيام المقبلة.
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وقال البيان إن الخمسة درسوا لقطات لهجمات في سوريا، وناقشوا كمية المتفجرات اللازمة للعملية.
وأضاف البيان أنهم كانوا على اتصال بعناصر "داعش"، وخططوا للسفر إلى الخارج للقائهم، مشيرا إلى أن الخطة تم الكشف عنها بعمليات استخباراتية "دقيقة وفعالة"، وتم إيقافها في مراحلها الأولية.
وأشار البيان إبى أن الاعتقالات "منعت كارثة كبرى وأنقذت أرواحا"، وتعهدت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "باستخدام كل الوسائل المتاحة لهما لإحباط المؤامرات للإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".
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