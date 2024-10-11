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في ظل ضعف أوكرانيا.. زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحا على المفاوضات مع روسيا

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:00
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحا على المفاوضات مع روسيا في ظل ضعف موقف أوكرانيا.
وكتبت الصحيفة: "أشار الدبلوماسيون الغربيون في كييف إلى أن زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحات على بدء مفاوضات مع موسكو، بالرغم من أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية وهيهات أن تتخلى عن أي أرض تسيطر عليها... يصر زيلينسكي على أهمية إنهاء الأعمال القتالية بشروط أوكرانيا، لكن موقفها ضعف خلال العام الماضي بسبب تعزيز مواقع روسيا في ساحة المعركة، وخاصة شرق مقاطعة دونيتسك".
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وأكدت فشل عملية القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية والتي كانت تهدف إلى دفع روسيا إلى سحب قواتها من المناطق الشرقية بأوكرانيا، بينما يتوقع محللون غربيون فقدان كييف المزيد من الأراضي.
وأفادت صحيفة Corriere della Sera أمس الخميس باستعداد زيلينسكي لوقف النار على طول خط التماس مع روسيا بشرط تقديم الضمانات الأمنية من قبل الدول الغربية ودون الاعتراف بفقدان الأراضي.
(روسيا اليوم)
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