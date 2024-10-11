البابا فرنسيس يدعو المؤمنين للصلاة من أجل إنهاء الصراعات في العالم

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جدد البابا فرنسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين دعوته للصلاة من أجل إنهاء جميع الصراعات في العالم.وكان قد طلب الأحد الماضي، في بازيليك القديسة مريم الكبرى، شفاعة العذراء مريم " Salus Populi Romani"، من خلال تلاوة صلاة مسبحة الوردية، من أجل التماس السلام، طلب الأب الأقدس من ساحة القديس بطرس، قبل اختتام المقابلة العامة، من المؤمنين "أن يعززوا هذه الصلاة المريمية التقليدية في هذا الشهر المخصص لها".وقال: "أحثكم جميعًا على تلاوة صلاة مسبحة الوردية كل يوم، مستسلمين بثقة بين يدي مريم هي الأم الحنونة، نوكل آلام السكان الذين يعانون من جنون الحرب ورغبتهم في السلام؛ ولاسيما في أوكرانيا المعذبة، وفلسطين، وإسرائيل، وميانمار، والسودان".