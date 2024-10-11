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مقتل 3 ضباط إسرائيليين في مخيّم جباليا

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:43
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 ضباط في معارك شمال قطاع غزة المحاصر.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضباط الثلاثة قتلوا بانفجار عبوة ناسفة في مخيّم جباليا.

وأوضحت أن القتلى هم قائد سرية في وحدة المساعدة الإدارية 5460، ونائبه وقائد صف، وجميعهم برتبة رائد احتياط في الوحدة. (العربية)
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