Advertisement

عربي-دولي

"يديعوت أحرنوت": إسرائيل تعتبر لأول مرة غزة "ساحة قتال ثانوية"

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1260715-638642555209663410.jpg
Doc-P-1260715-638642555209663410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أن ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة المحاصر لأكثر من 40 ألفاً، غيّرت إسرائيل أولوياتها على ما يبدو.

فلأول مرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، اعتبر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة أصبح "ساحة قتال ثانوية"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت".
Advertisement

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي باتت موجهة حاليا إلى لبنان.

كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي حوّل غزة الأسبوع الماضي، إلى ساحة قتال ثانوية مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان، لكنه ترك الفرقة الأمامية النظامية للقيادة الجنوبية للإغارة على جباليا شمال القطاع ولفترة قد تمتد أسابيع.

يأتي هذا الإعلان بعدما كثفت تل أبيب منذ أسابيع، غاراتها العنيفة على حزب الله وقواعده في لبنان، كما نفذت عددا من الاغتيالات التي طالت قادة كبارا في صفوفه، بغية إضعافه، والضغط من أجل إبعاده عن الحدود.

كما حاولت مرارا تنفيذ توغلات برية بهدف دفع مقاتلي حزب الله عن الحدود التي تطل على عدد من المستوطنات في إصبع الجليل، وإعاقة إطلاق الصواريخ نحو الشمال.

وتسعى أيضاً - وفق زعمها- إلى منع أي محاولة لتنفيذ عملية مشابهة لما حصل في السابع من تشرين الأول الماضي في غلاف غزة، عبر تدمير الأنفاق التي من الممكن أن يستعملها حزب الله لاجتياز الحدود.

ومنذ 23 أيلول الماضي وسّعت بالفعل نطاق الحرب لتشمل مناطق في العاصمة بيروت.

كما أسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن استشهاد نحو 1300 شخص وإصابة الآلاف بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

أما في غزة، فتستمر العمليات العسكرية وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفقا للأمم المتحدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:32 | 2024-10-11
10:04 | 2024-10-11
10:00 | 2024-10-11
09:55 | 2024-10-11
09:54 | 2024-10-11
09:35 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24