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ناقلة نفط تشتعل قبالة سواحل ألمانيا وإنقاذ طاقمها بالكامل

Lebanon 24
11-10-2024 | 08:22
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شب حريق، اليوم الجمعة، على متن ناقلة نفط قبالة سواحل ألمانيا المطلة على بحر البلطيق، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم المؤلف من سبعة أفراد، بحسب السلطات الألمانية.

وذكرت خدمة البحث والانقاذ البحري الألمانية أنه تم إبلاغها بنشوب الحريق على متن ناقلة النفط الألمانية "أنيكا" التي يبلغ طولها 73 مترا (240 قدما) اليوم الجمعة بعد الساعة التاسعة صباحا. وقام قارب إنقاذ بالتقاط أفراد الطاقم بعد ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة "أب".
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وقالت القيادة المركزية الألمانية للطوارئ البحرية إن الناقلة كانت تحمل نحو 640 طنا متريا من النفط.

وكانت الناقلة تقع شمال غرب كيلونجزبورن، وهي مدينة سياحية شاطئية غرب ميناء روستوك. وذكرت خدمة الانقاذ أن أعمدة الدخان الأسود كان من الممكن رؤيتها من الشاطئ.


وأبحرت ثلاث سفن إلى موقع الناقلة لمكافحة الحريق، كما تتوجه المزيد من فرق الاطفاء إلى الناقلة على متن مروحية. (سكاي نيوز) 
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