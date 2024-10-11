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تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ودارينو، ونوفي بوت، وتولستي لوغ، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية 5 هجمات على بلدات ليوبيموفكا، ومالايا لوكنيا، ونوفايا سوروتشينا، وكريميانويه.بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 300 عسكري و5 دبابات ومدرعات ومدافع وغيرها من الأسلحة والآليات.بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من آب الماضي 21900 عسكري و144 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و47 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار. (روسيا اليوم)