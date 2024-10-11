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لازاريني: التخلص من الأونروا يكاد يكون من أهداف حرب غزة

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:13
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قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة إن التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب.

وأضاف أن الأونروا ستحصل على توضيح بشأن التمويل الأميركي لها في بداية 2025.
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وبالنسبة لتقدير جهود الوكالة، قال لازاريني: كان اختيارنا لجائزة نوبل سيمثل رسالة عظيمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم ذلك أشاد بمنح منظمة نيهون للجائزة قائلا: منح جائزة نوبل لمنظمة تناضل من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية اختيار رائع. (العربية)
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