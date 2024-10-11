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عربي-دولي

غوتيريش يدعو لإزالة الأسلحة النووية: "أجهزة الموت"

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:35
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم، الجمعة، إلى التخلص من كل الأسلحة النووية التي وصفها بـ"أجهزة الموت"، بعد منح منظمة مناهضة لهذه الأسلحة جائزة نوبل للسلام.

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وقال غوتيريش، في بيان: "الناجون من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي (...) هم شهود على الكلفة البشرية المروعة للأسلحة النووية".


وأضاف: "حان الوقت لقادة العالم أن يروا الأسلحة النووية على حقيقتها: أجهزة موت لا توفر أي أمان أو حماية أو أمن. والطريقة الوحيدة للقضاء على تهديد الأسلحة النووية هي بالقضاء عليها تماما".

ومنحت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية جائزة نوبل للسلام، الجمعة.

وجاء هذا التتويج بفضل جهود المنظمة "المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا".

واعتبر الرئيس المشارك لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية أن الأسلحة النووية لا تحقق السلام. (سكاي نيوز) 
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