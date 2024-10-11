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عربي-دولي

قوة خاصة إسرائيلية تدخل غزة متنكرة والمقاومة الفلسطينية تتصدى بقوة

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:54
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي رجال الدفاع المدني إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوب القطاع.

وأضافت أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين، وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ 6 تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام. (الجزيرة) 
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