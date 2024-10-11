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عربي-دولي

اسبانيا: من الضروري أن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
11-10-2024 | 10:04
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طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المجتمع الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان: "أعتقد أنه في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، من الضروري أن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".
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وبحسب رئيس الوزراء، فإن الحكومة الإسبانية التزمت منذ البداية بموقف "عدم المساهمة بشكل أو بآخر في تصعيد العنف والحرب" ولم تصدر أي نوع من الأسلحة أو المواد العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر.

وجدد سانشيز "إدانته الشديدة لأي نوع من الانتهاك أو الهجوم على القانون الإنساني الدولي".

وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه الكبير إزاء القصف الإسرائيلي لمقر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. (روسيا اليوم)
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