"بنظرة مستقبلية".. الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادة سكان المناطق الشمالية

Advertisement

وذكر الجيش أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أجريا تقييما أمنيا، الخميس، داخل جنوب لبنان.وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في مقطع فيديو خلال التجمع نشره الجيش: "نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية".وأضاف: "إذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى (القرى المستهدفة في الجنوب اللبناني)، فسوف يعرف أنه لا جدوى من بناء بنية تحتية للإرهاب لأن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على شل قدراتها مرة أخرى".وتابع هليفي: "لدينا 7 فرق مناورة، 3 في قطاع غزة، و4 فرق تعمل هنا (الجبهة الشمالية) والجيش يعمل في مناطق أخرى".وأوضح أن الجيش: "يعمل في كل القطاعات سواء البقاع او بيروت، سواء شمال الليطاني أو جنوبه".وقال رونين بار رئيس الشاباك: "عندما تكون الحدود سلمية، يتمركزالدفاع في جهة واحدة أما في وقت الحرب، يجب أن يكون الدفاع على طرفي الحدود مع حرية التصرف". (سكاي نيوز)