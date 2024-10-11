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عربي-دولي

انفجارات وصفارات إنذار وتحذيرات إسرائيلية.. ماذا يجري في تل أبيب؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 15:19
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، بدوي صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل محذرة من هجوم بطائرات مسيّرة.
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "دوت صفارات الإنذار خشية تسلل طائرات معادية في عدة مناطق وسط إسرائيل. وجرت محاولات اعتراض، لا تزال التفاصيل قيد المراجعة".

وأضاف البيان: "قد تكون هناك أصوات انفجارات إضافية نتيجة للاعتراضات أو السقوط"، كما طلب من "الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية".
 
 
إلى ذلك، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في هرتسيليا شمالي تل أبيب، بعد تفعيل صفارات الإنذار والاشتباه بتسلل مسيّرة.
 
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