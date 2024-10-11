30 شهيداً جرّاء ضربات إسرائيلية على جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 30 شخصاً بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.



وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

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