25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
توقّعات أميركية بشأن ردّ إسرائيل على إيران
Lebanon 24
11-10-2024
|
18:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى مسؤولون أميركيون أن "إسرائيل قلّصت أهدافها في الرد المرتقب على إيران"، حسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
وقال هؤلاء المسؤولون إن "أهداف الضربة الإسرائيلية ستكون عسكرية أو تتعلّق بالبنية التحتية للطاقة".
Advertisement
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الرد "قد يأتي خلال عطلة يوم الغفران"، الذي يوافق السبت 12 تشرين الأول.
وأكدوا أن "إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على مزيد من المعلومات حول الرد الانتقامي، لكنها حجبت الكثير من التفاصيل بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالعمليات".
وحسب "إن بي سي"، تستعد الولايات المتحدة للدفاع عن أصولها في المنطقة ضد هجوم مضاد من إيران، لكن من غير المرجح أن تقدم دعماً عسكرياً مباشراً للعملية الإسرائيلية.
وتحدّث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي غالانت، الخميس، ومع ذلك ليس من الواضح أن الأخير قدم أي تفاصيل ملموسة عن الهجوم المرتقب.
ويواصل المسؤولون الأميركيون حث الحكومة الإسرائيلية على جعل ردها "متناسبا"، والالتزام بالأهداف العسكرية، وتجنب استهداف البني التحتية للنفط والغاز والمنشآت النووية الإيرانية.
وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يناقشا تفاصيل الهجوم المرتقب في مكالمتهما الهاتفية، الأربعاء.
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية فنانة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2024-10-11
11/10/2024 03:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
Lebanon 24
خبر انفصال نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم ينتشر.. وردة فعلها تُفاجئ الجمهور (صور)
00:12 | 2024-10-11
11/10/2024 12:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
Lebanon 24
هي من الجنوب.. فنان عربي شهير يرفض مُغادرة لبنان بسبب حبيبته (فيديو)
02:08 | 2024-10-11
11/10/2024 02:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
Lebanon 24
أُصيب في غارة الأمس.. مصادر تكشف الحالة الصحيّة لوفيق صفا
05:48 | 2024-10-11
11/10/2024 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
Lebanon 24
غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!
12:25 | 2024-10-11
11/10/2024 12:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:24 | 2024-10-11
ماكرون جدّد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
17:09 | 2024-10-11
30 شهيداً جرّاء ضربات إسرائيلية على جباليا
16:59 | 2024-10-11
حقائق ومعلومات.. ما هو دور قوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟
16:19 | 2024-10-11
بعد إعصار ميلتون المدمر.. تماسيح عملاقة تقتحم المنازل في فلوريدا (فيديو)
15:31 | 2024-10-11
"قنابل ذكية ضربت بيروت".. مفاجأة في تقرير بريطاني!
15:29 | 2024-10-11
السلطات السورية تكشف.. كم بلغ عدد الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين حتى اليوم؟
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
12/10/2024 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
12/10/2024 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
12/10/2024 03:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24