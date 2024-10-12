"المقاومة الاسلامية" في العراق: مهاجمة هدف حيوي في الجولان

أصدرت " المقاومة الاسلامية" في العراق بيانا جاء فيه: " استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية صباح اليوم السبت 12-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسيّرة. وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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