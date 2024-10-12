صحيفة المانية تتحدث عن انتهاء الصراع الروسي - الاوكراني.. هذا ما كشفته

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ذكرت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن "مسؤول رفيع" أن أوكرانيا "بدأت بحث سيناريو لإنهاء النزاع تتخلى بموجبه عن الأراضي التي استولت عليها روسيا".بحسب "روسيا اليوم".ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع لم تكشف هويته، قوله: " كنا نعتقد أن النصر يجب أن يكون استسلام روسيا غير المشروط، لكن بدون تنازلات سيكون هذا مستحيلا، يجب أن تكون الصفقة مفيدة لروسيا أيضا".وأضاف المتحدث أن وتيرة الدعم لأوكرانيا ستنخفض بغض النظر عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الولايات المتحدة تاليا، مشيرا إلى أن تدهور الوضع يتأثر بالمزاج العام ومشاعر القوات العسكرية والسكان المدنيين على حد سواء.وتابع: "التوقعات سيئة والروح المعنوية لعدد من قواتنا تثير القلق، والمواطنون لم يعودوا راغبين في مواصلة القتال".وخلص قائلا: "إن الظلم في الحرب قد تؤدي إلى تمزيق المجتمع".وبحسب الصحيفة، فإن بعض المسؤولين في كييف يشعرون بالقلق إزاء نقص الأفراد والقوة النارية والدعم الغربي للاستيلاء على الأراضي التي حررتها القوات الروسية.ومن جانبه صرح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بأنه لم يعد يرغب بتمويل أوكرانيا بعد الآن مشيرا إلى أنه يعول على فوز زميله في الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لحل الصراع.في وقت سابق، طرح الرئيس فلاديمير بوتين، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من كامل أراضي مناطق روسيا الجديدة.