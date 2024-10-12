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ارتفاع في اعداد الشهداء في غزة.. وأوامر اسرائيلية بالمغادرة

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:52
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شهدت غزة موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية الكثيفة، مساء الجمعة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، وفقا لمراسل الحرة بالقطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء  منذ السابع من تشرين الاول العام الماضي إلى 42175 شخصا وأصدرت إسرائيل أوامر جديدة بالإخلاء. 
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وأدى قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمربع سكني كامل في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ليل الجمعة السبت، إلى استشهاد 22 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين، مع وجود عدد من المفقودين.

كما هزت سلسلة من الانفجارات الضخمة شمال قطاع غزة، جراء عمليات نسف مبانٍ في مناطق الصفطاوي والتوأم وشمال غرب جباليا، بحسب المصدر ذاته.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة غزة، حيث أدى قصف جوي إلى استشهاد ثلاثة أشخاص في تجمع للمواطنين في حي التفاح شرقي المدينة صباح السبت.

وفي حادث منفصل، استشهد شخصان جراء قصف من طائرة مسيرة بالقرب من ميناء غزة غربي المدينة.
والسبت، أصدر الجيش الإسرائيلي  أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقتي جباليا البلد وجباليا النزلة، داعيا السكان التوجه للمناطق الإنسانية جنوبا عبر طريق صلاح الدين. (الحرة)
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