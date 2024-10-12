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عربي-دولي

كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:52
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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي بأن 42175 شخصا استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 شخصا، وأصيب 219 آخرين بجروح.
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وبهذا يرتفع عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الاول 2023 إلى 98336 إصابة.
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