أنقرة قد تتسلم مقاتلات غير أميركية للمرة الأولى

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كتبت صحيفة "ميليت" أن القوات الجوية التركية قد تستخدم طائرات غير أميركية للمرة الأولى في تاريخها إذا وافقت أنقرة على شراء طائرات "يوروفايتر".وذكرت قناة "خبر" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن ألمانيا قد وافقت على بدء المفاوضات الفنية مع تركيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر"، حيث قال وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر في وقت سابق إن تركيا تعتزم شراء 40 مقاتلة من هذا الطراز، وقد حصلت على موافقة بريطانيا وإسبانيا وتحاول إقناع ألمانيا. وقد وعدت لندن بالمساعدة في إزالة اعتراضات برلين.وتابعت "ميليت": "لأول مرة في تاريخها، ستستخدم القوات الجوية التركية مقاتلة غير أمريكية الصنع. وبرغم أن الطائرة ليست أمريكية الصنع، إلا أن أنظمة إلكترونيات الطيران والذخائر التي تستخدمها مألوفة، وتلك ميزة كبيرة. لكن أكبر ميزة في هذه الطائرات أن بها رادار AESA، الذي سنحصل عليه مع (يوروفايتر). لقد تغير مسار الصراعات الجوية في العالم الآن، فلم نعد نعيش عصر (معارك الكلاب)، وإنما عصر الاكتشاف المبكر للعدو باستخدام الرادارات الحديثة وإطلاق الصواريخ، وهي القوة التي اكتسبتها اليونان بفضل طائرات (رافال) التي اشترتها من فرنسا، الآن سنكون على قدم المساواة معها".وتشير الصحيفة إلى أن تركيا لا تنوي التخلي عن مشروع تطوير الطائرة المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس KAAN، حيث تابعت: "لماذا نشتري (يوروفايتر) الآن؟ نحن نهدف إلى إنتاج طائرتين من طراز KAAN شهريا و24 طائرة سنويا، وهو ما يشمل إدخال محرك محلي الصنع. هدفنا هو الوصول إلى أسطول مكون من 200 طائرة في المتوسط، وحتى ذلك الحين يجب علينا حماية سماء وطننا بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب نقوم بشراء مقاتلات (يوروفايتر)".