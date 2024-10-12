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عربي-دولي

بعد تصريحات هاريس المسيئة لبوتبن.. هكذا علّق الكرملين

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:05
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أكد المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي جوهر النموذج الأميركي في العلاقات الدولية.

وأشار ممثل الكرملين في محادثة مع الصحفي بافيل زاروبين إلى أن "أعلى مؤسسة سياسية في الولايات المتحدة الأميركية، على ما يبدو، قد استوعبت مثل هذه الثقافة السياسية".
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وأضاف: "هذا في الواقع، ربما يكون جوهر نموذج العلاقات الدولية الذي يحاولون فرضه على العالم أجمع، وهو النموذج نفسه الذي أصبح إعجابُ أغلبية العالم به أقلَّ فأقلّ.. هذا هو جوهر ما يحدث".

وتعليقا على سؤال الصحافي حول ما إذا كان من الممكن لزعيم أميركي أن يبدأ في المستقبل التفاعل مع روسيا الاتحادية بالشتائم، قال بيسكوف: "اتضح أن ذلك ممكن".

وقد أدلت هاريس، على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن، بتصريحات مسيئة للرئيس الروسي، وفي معرض تحدثها عن مزاعم الصحفي بوب وودورد حول اتصالات لبوتين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم تؤكدها موسكو، استخدمت هاريس عبارة "الدكتاتور القاتل"، وتحدثت بنفس التوصيف عن منافسها الجمهوري، وكذلك عن زعماء الصين وكوريا الشمالية. (روسيا اليوم) 
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