خطر الموت يهدد 200 ألف مواطن في جباليا جراء القصف والحصار الإسرائيلي

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا لليوم السابع على التوالي، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة".وأضاف: "200 ألف مواطن في منطقة جباليا يواجهون خطر الموت إما بالقصف الإسرائيلي أو الجوع والعطش في ظل الحصار البري المستمر"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، مما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين".وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني المؤسسات الدولية "بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة".ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز على منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان. (روسيا اليوم)