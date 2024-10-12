Advertisement

عربي-دولي

خطر الموت يهدد 200 ألف مواطن في جباليا جراء القصف والحصار الإسرائيلي

Lebanon 24
12-10-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1261245-638643615243999776.jpeg
Doc-P-1261245-638643615243999776.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن 200 ألف مواطن بمنطقة جباليا يواجهون خطر الموت إما نتيجة القصف الإسرائيلي أو الجوع والعطش، في ظل الحصار البري المستمر لليوم السابع على التوالي.

Advertisement
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا لليوم السابع على التوالي، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة".

وأضاف: "200 ألف مواطن في منطقة جباليا يواجهون خطر الموت إما بالقصف الإسرائيلي أو الجوع والعطش في ظل الحصار البري المستمر"، مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، مما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين".

وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني المؤسسات الدولية "بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة".

ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز على منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2024-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2024-10-12
16:00 | 2024-10-12
15:39 | 2024-10-12
15:21 | 2024-10-12
15:05 | 2024-10-12
14:25 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24