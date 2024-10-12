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عربي-دولي
عن قرار السادات بشأن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله السيسي
Lebanon 24
12-10-2024
|
13:25
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دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن قرار الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بشأن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قائلا إنه "هزم خصومه حتى وهو غير موجود".
وقال السيسي في تعليق خلال افتتاح محطة قطارات بصعيد مصر، إن "كل خصوم السادات الذين أساءوا له وهو غير موجود هزموا".
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وأضاف السيسي: "عندما أقدم السادات على الخطوة كان خصومه رابحين والجميع قاطع مصر.. لكن كل 10 سنوات تكتب صفحة جديدة له لأنه هزم خصومه وهو غير موجود".
وتأتي تصريحات السيسي في وقت تحتفل فيه البلاد بذكرى حرب عام 1973، عندما شنت مصر وسوريا هجوما ضد الجيش الإسرائيلي من الغرب على طول قناة السويس حتى هضبة الجولان.
ونجحت مصر في تلك الحرب في استعادة شبه جزيرة سيناء بعد أن كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة.
وفي عام 1979 أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل خلال فترة حكم السادات. (الحرة)
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