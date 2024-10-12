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عربي-دولي
مقتل شخص في تحطم طائرة روسية في سيبيريا
Lebanon 24
12-10-2024
|
23:57
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لقي شخص حتفه، الأحد، أثناء هبوط اضطراري لطائرة روسية من طراز "أنتونوف 3" بمنطقة ياقوتيا في سيبيريا.
وكتبت الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تلغرام"، أن الطائرة كان على متنها طاقم من 3 أفراد واثنين من الركاب.
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وذكر مكتب النائب العام في شرق سيبيريا على تطبيق "تلغرام"، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن فقدان قوة دفع المحرك أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا.
وأظهرت صور نشرتها وزارة الطوارئ طائرة صغيرة باللونين الأبيض والأحمر قابعة بين الأشجار، وقد تمزقت أجزاء من هيكلها وتناثرت شظايا من جناحيها.
وقالت الوزارة إن الهبوط الاضطراري حدث قرب بلدة أوليكمينسك في أقصى شرق روسيا، التي تقع على حدود المحيط المتجمد الشمالي إلى الشمال.
وذكرت تقارير إعلامية روسية أن الطائرة سوفيتية التصميم المخصصة للركاب والبضائع، التي تعمل من مطارات ممهدة وغير ممهدة، تم إنتاجها بأعداد صغيرة بين عامي 2000 و2009. (سكاي نيوز)
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