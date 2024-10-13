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إقتصاد

الصين تُعزّز دعمها للإقتصاد بإصدار سندات خاصة

Lebanon 24
13-10-2024 | 05:49
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أعلنت الصين عن اللجوء بصورة مكثفة إلى الديون العامة من خلال إصدار سندات خاصة دعما لاقتصادها المتباطئ، مركزة جهودها على السوق العقارية والقطاع المصرفي تحديدا.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة، وفي طليعتها خفض معدلات الفائدة وتأمين سيولة للمصارف. (سكاي نيوز)
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