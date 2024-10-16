طوّرتها لضرب إيران.. هذه أسلحة إسرائيل السريّة

استثمرت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية مليارات الدولارات على مدى العقود الأخيرة، في الاستعداد لضربة محتملة على إيران، وتطوير ذخائر متخصصة على طول الطريق، ولكن لم يتم الكشف عن بعض هذه القدرات إلا بعد بيعها لقوات جوية أجنبية.

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ووفق تقرير نشرته "ذا جيروزاليم بوست"، فقد خصصت إسرائيل أجزاء كبيرة من مساعداتها الأميركية لشراء طائرات مقاتلة قادرة على الطيران لمدة ساعتين في كل اتجاه بدءاً من سرب F-15I المتقدم إلى أربعة أسراب F-16I Sufa. كما طورت شركة لوكهيد مارتن خزانات وقود متوافقة خصيصاً لهذه الطائرات، مما أدى إلى تحسين مداها دون التأثير بشكل كبير على الديناميكا الهوائية أو توقيع الرادار.



وأشارت التقارير الأجنبية إلى أن إسرائيل طورت خزانات وقود قابلة للفصل لطائرات إف-35، مما يمكنها من الوصول إلى إيران مع الحفاظ على قدرات التخفي. وبدون هذه الخزانات، فإن مداها غير كافٍ، كما أن خزانات الوقود القياسية الموجودة تحت الأجنحة تعرض الكثير من قدرتها على التخفي للخطر.



في موازاة ذلك، وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كشفت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن صاروخين هجوميين بعيدي المدى تم إطلاقهما من طائرات مقاتلة. في حين تظل التفاصيل مثل مداهما الدقيق غير واضحة، فمن المعروف أن مداهما يصل إلى مئات الكيلومترات، مما يسمح بضربات من خارج نطاق الدفاعات الإيرانية. وتسافر هذه الصواريخ بسرعات تفوق سرعة الصوت، مما يقلل من أوقات تنبيه العدو ويعقد جهود الاعتراض، مما يزيد من فرصها في ضرب الهدف.



كذلك، تم تطوير صاروخ رامبيج بالتعاون بين صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة إلبيت سيستمز، وهو مبني على صاروخ إكسترا من إنتاج شركة إلبيت. وقد صمم الصاروخ في البداية للإطلاق من الأرض، ثم تم تعديله للإطلاق الجوي، حيث اكتسب مدى وسرعة أكبر عند إطلاقه من الطائرات النفاثة.



ويتميز بأنظمة ملاحية متعددة، مما يوفر التكرار للاستهداف الدقيق. ويبلغ طول الصاروخ 4.7 متر، وقطره 30.6 سم، ووزنه 570 كجم، ويحمل رأسًا حربيًا يزن 150 كجم، مما يجعله فعالًا ضد بطاريات الصواريخ ومراكز القيادة وغيرها من الأهداف الحرجة.



كذلك يمكن إطلاقه من طائرات إف-15 وإف-16 وإف-35 الإسرائيلية. واعتماده على تكنولوجيا الصواريخ الحالية يجعله ميسور التكلفة نسبيًا، حيث يقدر ببضع مئات الآلاف من الدولارات لكل وحدة.



إلى ذلك تمتلك إسرائيل صاروخ روكس، الذي كشفت عنه رافائيل في عام 2019، ويجمع بين قدرات الإبحار الأسرع من الصوت والملاحة عبر الأقمار الصناعية والقصور الذاتي، فضلاً عن الاستهداف البصري. وهو يعتمد على صاروخ "أنكور" من رافائيل، والذي يحاكي صاروخ شهاب الإيراني في السرعة والقدرة على المناورة لأغراض الاختبار.



كما يمكن إطلاقه من طائرات إف-16 الأصغر حجماً وربما إف-35. تشير التقييمات الأجنبية إلى أن مداه 300 كيلومتر ويمكنه حمل رأس حربي يزن 500 كغم، مما يجعله قادراً على استهداف الهياكل المحصنة أو تحت الأرض.



هذا وتشير مصادر أجنبية إلى أن إسرائيل تمتلك نظام صواريخ أرض-أرض، مزود برؤوس حربية تقليدية ونووية، والمعروف باسم صواريخ "أريحا".



بالإضافة إلى ذلك، طورت شركة إلبيت قنابل خارقة للتحصينات، تسمى 500MPR، قادرة على اختراق ما يصل إلى 4 أمتار من الخرسانة. وهذه القنابل، التي تم اختبارها على طائرات إف-15 آي، لها مدى أقصر، حيث يصل إلى بضع عشرات من الكيلومترات، بحسب طريقة نشرها.



وهناك سلاح إسرائيلي آخر، لا يعرفه إلا من التقارير الأجنبية، وهو صاروخ كروز "بوب آي توربو" الذي طورته شركة رافائيل ويبلغ مداه 1500 كيلومتر. وهو مصمم للإطلاق من غواصات البحرية الإسرائيلية، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية. وهذا المدى يسمح للغواصات الإسرائيلية بضرب إيران من البحر الأحمر أو بحر العرب دون الدخول إلى الخليج العربي. (العربية)