وثقتها كاميرات المراقبة.. إليكم اللحظات الأولى من وقوع زلزال تركيا العنيف

وثقت كاميرات مراقبة، اللحظات الأولى من وقوع زلزال بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر في شرق تركيا اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو رجلاً كان يعمل وهو يجلس على مكتبه قبل أن يبدأ كل شيء حوله في الاهتزاز، ففر بنفسه قبل أن يتطور الأمر وخرج من المكان.

🔴 | #Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin görüntüleri: pic.twitter.com/NhuksMHcpf — THS Haber (@temmuzhaber) October 16, 2024 Advertisement



كما أظهرت مشاهد أخرى رجل في محل تجاري يغادر محله بكل هدوء عندما شعر بالهزة الأرضية. كما أظهرت مشاهد أخرى رجل في محل تجاري يغادر محله بكل هدوء عندما شعر بالهزة الأرضية.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.



في حين أوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية لاحقا أن قوة الزلزال الذي ضرب منطقة ملاطية شرق البلاد، بلغت 5.9 درجة.



فيما شعرت محافظات الحسكة ودير الزور وحلب في سوريا، بهزة أرضية بالتزامن مع الزلزال. (العربية)