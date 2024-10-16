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وثقتها كاميرات المراقبة.. إليكم اللحظات الأولى من وقوع زلزال تركيا العنيف

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:11
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وثقت كاميرات مراقبة، اللحظات الأولى من وقوع زلزال بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر في شرق تركيا اليوم الأربعاء.
 
وأظهر مقطع فيديو رجلاً كان يعمل وهو يجلس على مكتبه قبل أن يبدأ كل شيء حوله في الاهتزاز، ففر بنفسه قبل أن يتطور الأمر وخرج من المكان.
 
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كما أظهرت مشاهد أخرى رجل في محل تجاري يغادر محله بكل هدوء عندما شعر بالهزة الأرضية.
 
 
وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

في حين أوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية لاحقا أن قوة الزلزال الذي ضرب منطقة ملاطية شرق البلاد، بلغت 5.9 درجة.

فيما شعرت محافظات الحسكة ودير الزور وحلب في سوريا، بهزة أرضية بالتزامن مع الزلزال. (العربية)
 
 
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