Advertisement

عربي-دولي

منذ 7 تشرين الأول.. عدد شهداء غزة يقترب من 43 ألفا

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1263183-638646788158313063.png
Doc-P-1263183-638646788158313063.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد شهداء غزة إلى 42409 فلسطينيين وأصيب 99153 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الثاني 2023.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان المستمر على قطاع غزّة، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
Advertisement

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-16
10:12 | 2024-10-16
10:07 | 2024-10-16
10:01 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:56 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24