منذ 7 تشرين الأول.. عدد شهداء غزة يقترب من 43 ألفا

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ارتفع عدد شهداء غزة إلى 42409 فلسطينيين وأصيب 99153 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الثاني 2023.وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان المستمر على قطاع غزّة، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)