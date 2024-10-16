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كيف علّقت إيران على نشر منظومة "ثاد" الأميركية في إسرائيل؟

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:54
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علق وزیر الدفاع الإيراني العمید عزیز نصیر زاده، علی تزوید الولایات المتحدة إسرائيل بمنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ.
 
واعتبر المسؤول الإيراني أنها تندرج في إطار الحرب النفسية ضد إيران، مؤكدًا أنها ليست جديدة بل كانت موجودة من قبل. مضيفًا: "نحن نقيّم تصرفات العدو هذه بمثابة الحرب النفسية ولا توجد هناك أیة مشكلة، وتهديدات العدو هذه لیست بجدیدة".
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وأعلن البنتاغون الأميركي يوم أمس، وصول فريق من الخبراء الأميركيين إلى إسرائيل والعناصر الأولية اللازمة لتشغيل بطارية الدفاع الجوي الصاروخية "ثاد" لصالح الجيش الإسرائيلي.

في حين، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم أمس أن رد بلاده على الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير "سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا". (روسيا اليوم)
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