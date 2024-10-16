كارثة في نيجيريا.. مقتل 94 شخصًا وإصابة 50 بانفجار صهريج للوقود

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قتل 94 شخصًا وأصيب 50 آخرين بانفجار صهريج للوقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".وقال متحدث باسم شرطة الولاية لاوان أدامو لـ "الأناضول" أن انفجارا مجهول الأسباب وقع في صهريج وقود في أحد طرق جيغاوة.وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مصرع 94 شخصا، وإصابة 50 آخرين على الأقل، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون توضيح مدى خطورة حالاتهم.كما أعرب أدامو عن قلقه من تزايد أعداد القتلى جراء الحادث. (روسيا اليوم)