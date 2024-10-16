Advertisement

عربي-دولي

تسرّب نفطي وتهديد بانتشار التلوث.. هذا ما يحصل في إيران

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1263253-638646850718632550.png
Doc-P-1263253-638646850718632550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحاول السلطات في إيران، السيطرة على تسرب نفطي على بعد حوالي 6 كيلومترات من جزيرة خرج الإيرانية. حسب وكالة "إرنا" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن التسرب من خطوط الأنابيب النفطية جرى الإبلاغ عنه يوم الأحد واتخذت الإجراءات اللازمة.
Advertisement

وأوضحت أن طائرات مسيرة حددت بقعتي تسرب أخريين، مضيفة أنه جرى تفعيل الإجراءات لوقف انتشار التلوث وأن الوضع قيد التقييم المستمر.

والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية.

وعزت السلطات الحادث إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين.  وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:34 | 2024-10-16
10:12 | 2024-10-16
10:07 | 2024-10-16
10:01 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:56 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24