طهران تستعدُّ للضربة الإسرائيلية.. ومسؤول يكشف: خطّطنا للعملية

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استبعد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، احتمال شن هجوم على مواقع نووية إيرانية، مشيرًا إلى أن أي ضرر محتمل سيتم "إصلاحه سريعا".وتابع لموقع "نور نيوز": "نأخذ هذه التهديدات دائما على محمل الجد". وقال "خططنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة".من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أمس الثلاثاء، إن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة لكنها ستقرر أفعالها بحسب مصلحتها الوطنية.وجاء البيان بعد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولَين قوله إن الرد الإسرائيلي سيكون محسوبا لتجنب فكرة "التدخل السياسي في الانتخابات الأميركية". (سكاي نيوز)