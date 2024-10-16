"فترة صعبة".. لازاريني: الوضع في غزة مروع بالنسبة لموظفي الإغاثة

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وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الإربعاء إن "منطقة الشرق الأوسط تمر بفترة صعبة وهناك جهود كبيرة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".وأضاف أن "الوضع في غزة مروع بالنسبة لموظفي الإغاثة وتضررت بنانا التحتية بشكل كبير والقطاع أصبح منطقة غير صالحة للعيش وحجم الدمار غير مسبوق إذ بلغ نحو 70 بالمئة من البنى التحتية بالقطاع".وأشار إلى قلق الوكالة من تراجع حجم المساعدات في غزة مشيرا إلى أنه "مع اقتراب فصل الشتاء قد يواجه سكان غزة مجاعة".وأوضح أن "إسرائيل لا تسمح لوسائل الإعلام الدولية بدخول غزة والمعلومات التي ترد من القطاع محدودة".وذكر أن "نحو 400 ألف شخص عالقون في شمال غزة (جراء الحصار الإسرائيلي) ومعظم فلسطينيي القطاع تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10 بالمئة من مساحته كاملا".وتطرق المفوض العام لـ"الأونروا" إلى الحديث عن الأوضاع في لبنان قائلا "نراقب الوضع في لبنان وهناك مخاوف من وضع النازحين الذين تجاوز عددهم مليونا و200 ألف".وقال إن "مشرعين إسرائيليون يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا ووكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها اليونيفيل في لبنان". (روسيا اليوم)