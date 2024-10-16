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عربي-دولي

"لن تقبل بأن تهاجم تل أبيب"..ألمانيا: السلطات الإيرانية تلعب بالنار

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:04
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في استمرار لنهج بلاده في دعم إسرائيل، أكد المستشار الألماني اولاف شولتز أن برلين لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تهاجم تل أبيب.

وقال في تصريحات اليوم الأربعاء "لن نقبل بأن تهاجم إيران إسرائيل بالصواريخ"
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كما اعتبر أن السلطات الإيرانية تلعب بالنار، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

أما في ما يتعلق بإرسال الأسلحة لإسرائيل، لاسيما بعد تقارير عدة أفادت بأن ألمانيا علقت تصدير الأسلحة إلى القوات الإسرائيلية، وسط جدل اجتماعي وسياسي بين الألمان حول تلك القضية، فنفى تعليق الأسلحة.

وأردف قائلا:" هناك شحنات جرى تسلميها وسيتم إرسال المزيد في المستقبل".

وتعتبر برلين داعما قويا لإسرائيل، وقد دافعت مرارا عما أسمته "حقها في الدفاع عن نفسها"، على الرغم من أنّها دعت بشكل متزايد إلى ضبط النفس.

أتت تصريحات شولتز بعدما كشف مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، أن برلين علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية، وفق ما نقلت وكالة رويترز أول أمس.

كما جاءت بينما يحبس العالم أجمع لاسيما منطقة الشرق الأوسط أنفاسه، ترقباً للرد الإسرائيلي على الهجم الصاروخي الإيراني الذي طال إسرائيل يوم الاول ممن تشرين الأول  الحالي.

يذكر أنه بموجب قانون مراقبة صادرات الأسلحة في ألمانيا يتعين على الحكومة ضمان عدم استخدام تلك الأسلحة ضد أهداف مدنية، وقد تم بالفعل رفع عدة دعاوى قضائية ضد السلطات الألمانية لوقف صادرات أسلحتها إلى إسرائيل، لاسيما بعد أن بلغ عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة أكثر من 42 ألف. (العربية) 
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