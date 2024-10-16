وزير الخارجية المصري: القاهرة تعمل مع الشركاء للتوصل لوقف لإطلاق النار

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قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نظيره الإيراني عباس عراقجي سيزور مصر غدا الخميس، بالتزامن مع التصعيد الدولي الذي تشهده المنطقة.وأوضح عبد العاطي، في بيان أن زيارة عباس عراقجي، إلى مصر تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.ومن المتوقع أن تتناول المباحثات التطورات الإقليمية خاصة الحرب على غزة، والتصعيد العسكري في لبنان.وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني، إن القاهرة تعمل مع الشركاء للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، معربًا عن تقدير مصر للدورا لإسباني في الاعتراف بدولة فلسطين.كما ناقش بدر عبد العاطي، مسألة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباء اقتصادية جسيمة لاستضافتها أكثر من مليون ضيف.وأكد وزير الخارجية، أن مصر لديها خبرة في ملف مكافحة الإرهاب ونتعاون مع إسبانيا في هذا الملف. (روسيا اليوم)