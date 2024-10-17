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عربي-دولي

صحيفة تكشف موعد وصول مقاتلات f-16 إلى أوكرانيا

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:49
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فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها، بأن 8 طيارين أوكرانيين يستكملون تدريبهم على مقاتلات "إف-16" في ولاية أريزونا سيصلون إلى أوكرانيا مطلع العام المقبل.
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ووفقاً لما نشرته الصحيفة، بدأ 8 طيارين آخرين التدريب على مقاتلات "إف-16" في رومانيا الشهر الماضي، ويتم أيضاً تدريب عدد من الطيارين، الذين لم يتم تحديد عددهم، على مهارات الطيران الأساسية في فرنسا وبريطانيا.

كما أفادت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، بأن أوكرانيا على الأرجح لن تتمكن من استقبال 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" و40 طياراً قادرين على قيادتها قبل صيف العام المقبل 2025.

وحسب الصحيفة، فإنه إلى جانب الطيارين ذوي الخبرة، بدأ المقاتلون الشباب في الخضوع للتدريب على مقاتلات "إف-16"، وبالتالي ستزداد فترة التدريب. كما يواجه الأوكرانيون مشاكل في تعلم اللغة. (العربية)


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