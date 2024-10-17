بوريل: مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان يجب أن تستمر

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أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات.وقال بوريل إن هجوم إسرائيل على منظمات الأمم المتحدة غير مقبول، مؤكداً أن ما يحصل في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة.وفي حين تمنى بوريل أن يدين مجلس الاتحاد هجوم إسرائيل على قوات اليونيفيل، إعتبر أن مهمة هذه القوات في جنوب لبنان يجب أن تستمر.وأشار إلى أن القمة الأوروبية الخليجية شهدت نقاشات مهمة حول أزمات الشرق الأوسط.