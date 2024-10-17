تدمير ممنهج لمخيم جباليا.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات المتفجرة

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل إن الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات بشكل مكثف لإحداث تدمير واسع في مخيم جباليا بهدف تفريغه من سكانه.وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يرفض السماح لطواقم الجهاز أو الإسعافات الوصول للمنطقة، ونقل المصابين أو جثامين الشهداء، مع وجود المئات من الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض حتى اللحظة".وأشار إلى أن "مئات المناشدات والنداءات تصل يوميا للدفاع المدني، ويرفض الجيش الإسرائيلي السماح للأجهزة بالتحرك لإنقاذهم".ويفرض الجيش الإسرائيلي حصاره المطبق على شمال غزة، لليوم الـ 13 على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف. (روسيا اليوم)