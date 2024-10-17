Advertisement

عربي-دولي

تدمير ممنهج لمخيم جباليا.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات المتفجرة

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1263828-638647647293380770.jpg
Doc-P-1263828-638647647293380770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الدفاع المدني بغزة بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ "تدميرا ممنهجا لجباليا شمال القطاع وذلك باستخدام كل الأدوات منها الروبوتات المتفجرة التي يستخدمها لتفجير المباني والبنية التحتية".

Advertisement
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل إن الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات بشكل مكثف لإحداث تدمير واسع في مخيم جباليا بهدف تفريغه من سكانه.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يرفض السماح لطواقم الجهاز أو الإسعافات الوصول للمنطقة، ونقل المصابين أو جثامين الشهداء، مع وجود المئات من الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض حتى اللحظة".

وأشار إلى أن "مئات المناشدات والنداءات تصل يوميا للدفاع المدني، ويرفض الجيش الإسرائيلي السماح للأجهزة بالتحرك لإنقاذهم".

ويفرض الجيش الإسرائيلي حصاره المطبق على شمال غزة، لليوم الـ 13 على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:12 | 2024-10-17
10:40 | 2024-10-17
10:30 | 2024-10-17
10:22 | 2024-10-17
10:12 | 2024-10-17
10:00 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24