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عربي-دولي

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيّرة حاولت تهريب مخدرات

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:51
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أحبط الجيش الأردني، الأربعاء، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة، على الواجهة الغربية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

ونقل مراسل قناة "الحرة" في عمان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية : "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة".
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وأشار المصدر ذاته "أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وتابع المصدر العسكري أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل كفاءة وحزم وتسخير كافة الإمكانات لمنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار الأردن".

ويتصدى الجيش الأردني لعمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعا داميا.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع عمان إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا. (الحرة) 
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