377 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 42438 في غزة

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، في اليوم 377 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و93 مصابا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42,438 شهيداً و99,246 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.الجدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل لليوم 13 هجومها وحصارها لشمال القطاع، حيث ينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة التدمير الممنهج للمباني والتهجير القسري للمواطنين في شمال القطاع خاصة في مخيم جباليا، في ظل معاناة نحو 400 ألف مواطن في شمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع.وأعلن الدفاع المدني أن 200 ألف مواطن في مخيم جباليا يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم الـ13 على التوالي. (سكاي نيوز)