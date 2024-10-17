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إقتصاد

الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على 18 ناقلة نفط روسية

Lebanon 24
17-10-2024 | 08:04
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أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات على 18 ناقلة نفط روسية وأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر دفعة من العقوبات حتى الآن ضد ما يسمى "أسطول الظل" الروسي.

وسيتم منع ناقلات النفط تلك من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الحصول على الخدمات البحرية البريطانية.
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ويرفع هذا العدد الإجمالي لناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 43.

وقالت الحكومة البريطانية إن "التحرك البريطاني المتواصل ضد أسطول الظل يفرض ضغوطا على النظام ويحرم آلة حرب بوتين من عوائد حيوية".


وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة نقلت ما قيمته نحو 4.9 مليار جنيه إسترليني (6.37 مليار دولار) العام الماضي. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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