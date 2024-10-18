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الأونروا تنفي تقارير إسرائيلية عن استشهاد أحد موظفيها مع السنوار

Lebanon 24
18-10-2024 | 00:15
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دحض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الخميس، الادعاءات المتداولة في إسرائيل ووسائل التواصل الاجتماعي بأن أحد موظفي الوكالة استشهاد مع رئيس حركة حماس يحيى السنوار، في قطاع غزة.
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وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "مجدداً، تستخدم (إسرائيل) معلومات غير مؤكدة لتشويه سمعة موظفي الأونروا".
وفي وقت سابق من الخميس، انتشرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية تزعم باستشهاد أحد موظفي الأونروا مع زعيم حماس في غزة، حسب مفوض الأونروا.
وأوضح لازاريني، أن "الموظف المعني على قيد الحياة، وهو يعيش حاليًا في مصر، حيث سافر مع عائلته في أبريل/ نيسان الماضي، عبر معبر رفح".
وأضاف: "حان الوقت لوضع حد لحملات التضليل (الإسرائيلية)".
المصدر: الأناضول
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