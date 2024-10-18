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اتهم دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسببه في الهجوم الروسي على أوكرانيا.وقال ترامب في "بودكاست": "لم يكن ينبغي عليه أن يدع تلك الحرب أن تبدأ".كما تساءل ترامب بشأن المساعدات الأميركية لأوكرانيا، كما فعل في السابق.وأضاف: "أعتقد أن زيلينسكي هو واحد من أعظم مندوبي المبيعات الذين رأيتهم على الإطلاق. كلما جاء، نمنحه 100 مليار دولار - من الذي حصل على هذا القدر من المال في التاريخ؟ لم يحدث ذلك من قبل".وقال إنه لا يعني أنه لا يريد مساعدة أوكرانيا، حيث يشعر "بأسى كبير تجاه هؤلاء الناس."وفي المقابلة، كرر ترامب القول إنه لو كان رئيسا، لما كانت تلك الحرب قد اندلعت. وأشار إلى أن الحرب لم تحدث خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض "وما كانت لتحدث أبدا". (العربية)